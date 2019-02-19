«Людей все меньше остается»: сибиряки прошли мимо замерзающего рыбака

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-19T14:13:54+03:00

В Новосибирской области двое рыбаков прошли мимо замерзающего человека с инсультом. Фото: АСС НСО

Мужчину с инсультом все же передали врачам скорой помощи

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Аварийно-спасательная служба Новосибирской области сообщает о происшествии в Искитимском районе. Рыбаки, проходили по льду реки Бердь и увидели недалеко от берега лежащего мужчину. Они не стали помогать сибиряку, тоже, по всей видимости, рыбаку, а прошли дальше. Чуть позже мужчины сообщили о человеке охраннику местного садоводства «Культура», который и взял на себя миссию спасения.

— Охранник — Юрий Косько вызвал скорую помощь и попросил вызвать спасателей, а сам немедленно отправился к пострадавшему и пытался доставить его до берега. Самостоятельно мужчина пронес пострадавшего метров 300, дальше уже прибыли спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда, — сообщают в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Мужчину с признаками инсульта на волокушах дотащили до машины скорой помощи и передали врачам.

Сообщение о спасении сибиряка спасатели разметили в соцсетях. Подписчики группы выразили свое отношение к рыбакам, которые решили не помогать замерзающему:

— Да, людей все меньше остается.

— Бросили мужика замерзать…

ИСТОЧНИК KP.RU