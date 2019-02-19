2019-02-19T11:56:35+03:00
Общество

«Ни то балет, ни то вечер в ночном клубе»: экс-директор новосибирской филармонии раскритиковал мировую звезду Полунина

Александр Савин рассказал о своем разочаровании в Полунине, как классическом танцоре
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирске Сергей Полунин презентовал сольную программу Sacre. Фото: Johan.В Новосибирске Сергей Полунин презентовал сольную программу Sacre. Фото: Johan.
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Вчера в Новосибирском театре оперы и балета мировая звезда балета Сергей Полунин презентовал сольную программу Sacre. Бывший работник отдела культуры Александр Савин поделился своими впечатлениями об уведенном.

— Сегодня, на сцену Новата вышел некогда танцевавшей на ней Сергей Полунин. Ажиотаж, распроданные билеты в оркестровую яму, подтверждают, что люди подверженные воспоминаниям о Полунине, как и я, ожидали насладиться его игрой как классического танцора, однако, этого не случилось. Звезды классического балета уже нет. Он ушел в кино, снимает клипы, и вот его попытка сделать сольную программу Sacre. В первом отделении был небольшой номер под песню Челентано, где Полунин просто показал себя, особо не утруждаясь, а дальше полная неясность, — поделился впечатлениями на своей странице в соцсетях Александр Савин.

Он уточнил, что ожидался анонсированный балет Варнавы «Ткани», но вместо Полунина, тридцатипяти минутную композицию исполнил, похоже, сам постановщик. Сергей в первом акте на сцену больше не вышел.

— При этом сама работа больше подходила к хорошо оснащенному ночному клубу, но не оперному театру, — заметил Савин.

По его оценке, несмотря на то, что администрация театра долго не давала свет, выжимая из зрителей аплодисменты, было видно, что многие быстро покинули зал.

— Вообще, то, что мы увидели, это тот вариант танца, который сейчас во множестве присутствует в Европе из-за отсутствия хорошо подготовленных танцовщиков. Так танцевать могут многие, а вот классику, как танцевал Полунин, могли единицы. Но для того что бы станцевать то, что мы сегодня увидели на сцене, уровня Полунина не требовалось, — уточнил Савин, высказав сомнение по поводу успешного возвращения Полунина к классике.

— Не знаю, дай бог, но для этого ему придется изрядно рвануть себя за волосы, — подытожил критик.

Напомним, не так давно Сергей Полунин раскритиковал и сурово высказался о полных людях на своей страничке в «Инстаграме». Его пост вызвал бурю негодования и негативных эмоций со стороны подписчиков, которые не ожидали таких резких слов от популярного танцора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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