2019-02-19T10:08:15+03:00
Происшествия

«Неожиданно вышла перед поездом»: на станции Инская под составом погибла женщина

ЧП случилось на железнодорожных путях в Первомайском районе, там погибла молодая женщина
Надежда ЯРКОВА
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Машинист пытался предотвратить наезд, но не удалось.Машинист пытался предотвратить наезд, но не удалось.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Сейчас по факту смертельного травмирования женщины 1988 года рождения на станции Инская в Первомайском районе Новосибирска проводится проверка.

— Инцидент случился 17 февраля около 21:47 на станции Инская Первомайского района Новосибирской области. Поездом «Новосибирск-Курундус» смертельно травмирована жительница Тогучинского района, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР.

По предварительным данным, сибирячка неожиданно вышла на железнодорожные пути перед ехавшим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.

— В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте, — добавили в ведомстве. — Обстоятельства произошедшего расследуются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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