«Неожиданно вышла перед поездом»: на станции Инская под составом погибла женщина
Сейчас по факту смертельного травмирования женщины 1988 года рождения на станции Инская в Первомайском районе Новосибирска проводится проверка.
— Инцидент случился 17 февраля около 21:47 на станции Инская Первомайского района Новосибирской области. Поездом «Новосибирск-Курундус» смертельно травмирована жительница Тогучинского района, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУТ СКР.
По предварительным данным, сибирячка неожиданно вышла на железнодорожные пути перед ехавшим составом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.
— В результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте, — добавили в ведомстве. — Обстоятельства произошедшего расследуются.
ИСТОЧНИК KP.RU