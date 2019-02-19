Мэр просит новосибирцев жаловаться на коммунальщиков, которые не убирают «опасный» снег и сосульки с крыш
В связи с наступившим в городе и области потеплением, в Новосибирске появилась опасность схода подтаявшего снега с крыш, а также падения подтаявших сосулек.
— Мэр города Анатолий Локоть дал распоряжение коммунальщикам очистить от снега крыши зданий в городе, а также попросил новосибирцев сообщать об опасных местах, где на крышах имеется наледь. Оценить уборку снега мэр поручил департаменту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Мэр добавил, что управляющие компании, которые не выполнят его распоряжение, будут подвергнуты административному наказанию.
Обращение к сибирякам Локоть записал на своем канале YouTube. При этом он отметил, что с потеплением новосибирцы стали чаще обращаются к нему в соцсетях по вопросу очистки крыш жилых домов от наледи и сосулек.
— Я поручил департаменту энергетики и ЖКХ отрабатывать эти обращения в экстренном режиме. Указывайте в комментариях, где вы видите опасные участки, где нависают козырьки снега или сосульки и где есть угроза схода снега, — попросил градоначальник в своем видеообращении к сибирякам.
В мэрии добавили, что также заявить об угрозе схода снега с крыши можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска 051.
Мэр Анатолий Локоть просит новосибирцев жаловаться на неубранный с крыш снег..
ИСТОЧНИК KP.RU