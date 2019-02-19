Арестовали невиновного: сибирячка утверждает, что под стражу отправили не того, человека, который убил ее мужа

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-19T08:58:16+03:00

Женщина говорит, что следствие обвиняет человека, который даже не присутствовал на месте преступления

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Исктимский район, село Калиновка. Там, в частном доме, собралась компания. Все изрядно напились. Один из гостей стал надругаться над хозяйкой, а хозяина зверски избили. Мужчина через несколько дней умер, в СКР расследуют дело. Часть 4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Только женщина, потерявшая мужа, утверждает, что под стражей находится невиновный.

Марина – героиня этой грязной истории – признается, что сама запутала следствие. Указала не на того. На Александра, который, действительно, был в этой пьяной компании, но ушел до того, как начались побои и надругательства. Вот его и взяли под стражу. Вскоре женщина призналась: скрывала настоящих преступников, боясь мести от них. Потом, все-таки, назвала извергов, но… Одного успели арестовать, а другого лишь ищут. Но и Александра – того, что первым попал под арест – тоже не выпускают.

- В момент преступления Александра уже не было. Он ушел, а потом, минут через 20, все это началось, - говорит женщина.

Кстати, часть жутких событий во время этой пьянки попала на видео – участники сами снимали свои выходки. На кадрах этого самого Александра, действительно, нет.

Марина говорит, что о невиновности Александра заявляла и областной прокуратуре. А на суде, где решался вопрос об аресте мужчины, ее просто не стали слушать.

Еще один странный момент – следствие не возбуждает дела об изнасиловании. Во всяком случае, Марина утверждает, что написала заявление три недели назад и до сих пор не знает о реакции правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU