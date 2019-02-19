2019-02-19T08:28:01+03:00
Общество

Муж-«невидимка»: сибирячка пыталась через суд признать должника по алиментам пропавшим

Должник по алиментам прекратил общаться с матерью своего ребенка и она решила доказать, что его больше нет
Надежда ЯРКОВА
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Женщина пыталась добиться признания мужа-алиментщика безвестно пропавшим.Женщина пыталась добиться признания мужа-алиментщика безвестно пропавшим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Областной суд в Новосибирске отменил незаконное решение районного суда о признании алиментщика безвестно отсутствующим.

— В декабре 2018 года Ленинский районный суд, по заявлению местной жительницы, признал безвестно отсутствующим отца ее ребенка. Основанием для этого послужило то, что в течение нескольких лет, а именно с января 2015 года, у нее не было ни сведений о месте жительства мужчины и где он находится, связаться с ним по телефону она также не могла. При этом за мужчиной числился долг по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка. Розыск должника судебными приставами также ни к чему не привел и суд признал мужчину безвестно отсутствующим, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Однако прокурор Ленинского района оспорил решение суда, поскольку стало известно, что в управлении Пенсионного фонда России есть сведения о временном трудоустройстве мужчины в 2018 году, а в отделе фонда медицинского страхования есть сведения об обращениях мужчины за медпомощью. Помимо этого, был установлен факт получения им нового паспорта в 2018 году с регистрацией в Новосибирске.

— При всех этих обстоятельствах суд не имел оснований признать его безвестно отсутствующим. А утрата связи между матерью ребенка и должником по алиментам тоже таким основанием являться не может, — отметили в ведомстве, добавив, что облсуд отменил незаконное решение районного суда о признании мужчины пропавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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