2019-02-19T07:15:19+03:00
Происшествия

Просил скидку с ножом: в Новосибирской области недовольный клиент убил швею

Мужчина требовал снизить цену на пошив шапки и перчаток
Виктория МИНАЕВА
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Полицейские задержали преступника и доставили его допрос к следователям.Полицейские задержали преступника и доставили его допрос к следователям.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летней швеи из города Черепаново.

Следователи установили, что сибирячка стала жертвой недовольного клиента. Поздним вечером 17 февраля 45-летний мужчина пришел к ней домой.

— К ней пришел 45-летний житель города Черепаново с намерениями добиваться снижения цены за пошив шапки и перчаток, на что женщина отказала покупателю, — сообщает Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области. — Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес 3 удара в область груди и 24 в область спины.

Женщина скончалась на месте, а убийца скрылся, прихватив с собой ценные вещи из дома: деньги, видеокамеру и продукты.

— Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции, в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство о помещении его под стражу, — добавляют в областном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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