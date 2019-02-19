«Убивал обогревателем»: налетчик убил продавца, которая отказалась ему «занять сигарет»

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-19T07:01:41+03:00

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В Октябрьском районному суде Новосибирска зачитали приговор 39-летнему налетчику Алексею Середкину. Мужчина убил продавца, которая отказалась «занять ему деньги, сигареты и выпивку». Преступление произошло 24 января 2018 года в торговом павильоне на улице Выборная.

— Не получив желаемого, Середкин нанес продавцу множество ударов по голове и лицу. Убивал кухонным ножом, обогревателем и чайником. После чего он похитил у женщины мобильный телефон, 10 тысяч рублей, серебреные серьги и кольцо, — сообщает Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области.

Против преступника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, сопряженного с разбоем». Середкина приговорили к 15,5 годам колонии строгого режима и в последующем к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU