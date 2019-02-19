«Он растерянно шел по дороге»: в Новосибирске ищут родню мужчины с потерей памяти

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-19T06:50:45+03:00

Если вы знаете этого человека, позвоните в полицию.

Изменить размер текста: A A

Новосибирские волонтеры из отряда «Лиза Алерт» ищут родных и близких мужчины, который потерял память.

— Поздно вечером поступил звонок на горячую линию от девушки, которая ехала по улице Большевистской на автомашине, и увидела человека, растерянно идущего по дороге, — говорит руководитель инфогруппы Алеся Яблонских. — Она остановилась, подошла к мужчине, начала расспрашивать, он толком ничего пояснить не мог, называл себя то Виктором, то Владимиром.

Поисковики подчеркивают, что мужчина не был похож на пьяного. Его на автомобиле увезли в отдел полиции Октябрьского района. Оттуда полицейские его отправили в больницу Дзержинского района.

— Называет разные имена. Документов, денег, с собой нет, — добавляют в «Лизе Алерт».

Всех, кто обладает информацией об этом человеке, просят звонить на номер горячей линии 8 800 700 54 52, на единый номер 112 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU