«Мама, это мы с тобой, дорогая!»: фанаты подарили певцу Шуре семейную подушку

СЕГОДНЯ 06:19 2019-02-19T06:19:53+03:00

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Поклонники растрогали певца из Новосибирска Шуру, подарив ему подушку с семейным портретом, где изображен он с мамой.

— Вся моя дружная команда, мои ребятишки, самые верные мои поклонники привезли мне кучу цветов и подарков и вот такую шикарную подушку, которую, мам, мы дарим тебе, моя дорогая, — сказал растроганный подарком певец в видео, которое появилось у него на личной странице в инстаграм.

Напомним, у новосибирского артиста Шуры — Александра Медведева, всю жизнь были непростые отношения с матерью, которая живет в Новосибирске. Так, когда Шуре было 9 лет, родительница сдала его в детский дом, потому что тот плохо учился в школе. Его бабушка, узнав об этом, забрала мальчишку себе на воспитание. После того, как пенсионерка скончалась, ее квартиру на Кочубея и унаследовала Светлана Медведева. В этих же апартаментах оставался прописанным и Шура, но в 2013 году мама артиста выписала сына из квартиры через суд. Скандал закончился примирением родственников, которые в какой уже по счету раз, простили друг друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692671" frameborder="0"></iframe> Шура получил трогательный подарок от поклонников..

ИСТОЧНИК KP.RU