2019-02-19T04:33:31+03:00
Общество

Последний император: новосибирские общественники собирают деньги на баннер с царской семьей

На протяжении полутора лет баннер с портретом царской семьи каждый месяц появляется на главных улицах города
Надежда ЯРКОВА
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Баннеры появляются на улицах города благодаря общественникам и неравнодушным новосибирцам. Фото: Иван Квасницкий.Баннеры появляются на улицах города благодаря общественникам и неравнодушным новосибирцам. Фото: Иван Квасницкий.
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В феврале 2019 года баннер с портретом царской семьи и надписью «Святые царственные страстотерпцы молите Бога о нас» можно увидеть на площади Карла Маркса, перед ГУМом.

— Наш город носил имя императора Николая II почти тридцать лет. С 1895 по 1904 года — как поселок. С 1904 по 1926 года — как город. В этом году исполняется сто пятнадцать лет с момента подписания императором Николаем II в начале 1904 года указа о преобразовании поселка в город Ново-Николаевск. И баннеры — это напоминание новосибирцам об истории города, — рассказал новосибирский православный общественник Иван Квасницкий, отметив, что изображения императорской семьи появляются на улицах города каждый месяц с июня 2017 года.

Он добавил, что данная акция проводится силами Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей при поддержке неравнодушных сибиряков и благодаря их пожертвованиям. Сейчас, чтобы исторические баннеры и дальше появлялись на улицах города, общественникам требуется материальная помощь.

Сейчас общественникам требуется помощь в размещении баннеров с царской семьей. Фото: Иван Квасницкий.

Сейчас общественникам требуется помощь в размещении баннеров с царской семьей. Фото: Иван Квасницкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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