Погода на день в Новосибирске: 19 февраля будет порывистый ветер и нулевая температура

СЕГОДНЯ 03:22 2019-02-19T03:29:50+03:00

Сегодня днем будет до 0 градусов тепла. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет нулевая температура и южный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

— Во вторник, 19 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах гололедица. Температура днем составит 0- минус 2 градусов, к ночи похолодает до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью и днем небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололед. Дневная температура будет в пределах минус 4- плюс 1 градусов, ночная около минус 3-8 градусов, местами до минус 15 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с температурой днем до минус 2 и ночью до минус 3 градусов. В последующие дни характер погоды не изменится, будет тепло, ожидаются обильные осадки в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU