«Зверство и только»: в Новосибирске второклассника, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-18T17:41:26+03:00

Сын сибирячки учился в школе №67, но после случившегося женщина перевела ребенка в другое учебно заведение. Фото: https://ok.ru/shkola67no

Мама мальчика винит во всем педагогов и перевела ребенка в другую школу

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Свою историю сибирячка под ником dr_zarina рассказала на «Флампе»: в возмущенном посте женщина уверяет, что ее сына-второклассника в новосибирской школе №67 заставили ходить в одних носках.

- Сын забыл сменную обувь дома, так как спешил на уроки. С ним такое произошло впервые. В гардеробной школы, переодевшись, побежал к классу, но его задержала техничка, которая потребовала переобуться, - описывает ситуацию женщина. - Он объяснил, что сменную обувь оставил дома, на что техничка заставила его разуться и пойти к классу в носках. Таким образом, все уроки он провел по сути босиком.

При этом сибирячка подчеркивает, что классный руководитель не вмешивалась в ситуацию.

- Она лишь один раз предложила ребенку обуть обувь, когда он отпросился в туалет, - уверяет женщина. – В итоге я забрала документы ребенка из школы и перевела его в другую. О произошедшем инциденте поставила в известность департамент образования мэрии Новосибирска.

Свой отклик сибирячка оставила на на «Флампе».

Пользователи соцсетей поддерживают маму второклассника:

- Заставить ребёнка разуться - это перебор! Всем плевать, печально, - пишут одни.

- Ну, забыл ребёнок сменную обувь, что теперь, босым быть? – недоумевают вторые.

- Если они там так переживают за грязь на замытом как и везде полу, то на такой случай должны иметь бахилы. Потому что ситуация, что кто-то из детей не принесёт сменку, не из ряда вон выходящая для школы. А так получается зверство и только, - уверены третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU