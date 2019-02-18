2019-02-18T16:35:20+03:00
Общество

Вековой юбилей: в Новосибирске отметили столетие транспортной полиции

Минутой молчания почтили всех, кто отдал свои жизни ради других
Екатерина КОМЯКОВА
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В творческой части вечера - выступление коллективов, участники которых тоже сотрудники органов внутренних дел.В творческой части вечера - выступление коллективов, участники которых тоже сотрудники органов внутренних дел.
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Сегодня, 18 февраля, отмечается 100-летие транспортной полиции России, именно в этом день в 1919 году был принят декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны». В Сибири данное управление имеет свою особую историю. В годы войны транспортники сопровождали и принимали эвакуированные предприятия, людей из западных регионов, отправляли эшелоны с оружием, боевой техникой.

Сегодня во дворце культуры Железнодорожников сотрудников управления по СФО поздравили первые лица федерального округа, региона, города, представители транспортных предприятий.

— Управление на транспорте МВД России по СФО традиционно занимает лидирующие позиции в ведомственном рейтинге. За этой оценкой стоит огромный труд сотрудников, которые выполнят задачи по обеспечению безопасности граждан, сопровождению поездов, грузов на многочисленных объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. От души поздравляю всех, особенно ветеранов, которые посвятили свою жизнь этой службе, — поздравил сотрудников управления полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Начальник управления полиции на транспорте Дмитрий Курсанов поздравил весь личный состав:

— Главная наша ценность — люди, посвятившие себя не легкой, но благородной службе. В этот день особые слова благодарности ветеранам, именно они являются хранителями бесценного опыта и славных традиций транспортных полицейских. Благодарю личный состав за добросовестную и ответственную службу и поздравляю с праздником!

Память тех, кто пожертвовал собой ради безопасности других людей, почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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