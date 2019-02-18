Дорогие сухари: в Новосибирске подскочили цены на гренки и вяленую рыбу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-18T14:27:52+03:00

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Статисты посмотрели, как вели себя цены в новосибирских магазинах за прошедший январь. Сравнивали их с декабрем 2018 года. Казалось бы период — всего месяц, но на некоторые продукты цена увеличилась больше, чем на 10%. Например, самыми дорожающими стали сухарики и гренки, а на втором месте — вяленая рыба.

— Цены стали выше на хрустящие хлебцы, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты — на 11,8%, вяленую рыбу — на 9%, соки из фруктов и овощей — на 6,2%, гречневую крупу, а также на печенье и имбирные пряники и аналогичные изделия — на 5%, сливочное масло — на 3,7%, мягкие сыры — на 3,1%, — перечисляют в Новосибирскстате.

Есть продукты, на которые и упала цена.

— Снизились цены на кормовые антибиотики — на 6,4%, мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное — на 3,6%, майонезы — на 2,9%, — говорят статисты.

ИСТОЧНИК KP.RU