«Погостил у родителей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня в зеленом пуховике

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-18T14:26:39+03:00

Об Алексее Ивакине нет вестей уже двое суток

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Вот уже второй день полиция и волонтера ищут пропавшего новосибирца – 30-летнего Алексея Ивакина.

- 16 февраля Алексей был в гостях у родителей, которые живут на улице Никитина, - рассказал Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». - В 16.00 парень ушел от них: куда именно он собирался, не сказал.

С тех пор о сибиряке нет никаких вестей:

- Приметы парня такие: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза, - продолжают в поисково-спасательном отряде «Маяк».

Алексей был одет в черную вязаную шапку, зеленую куртку с оранжевой внутренней отделкой, темные джинсы, черные зимние ботинки на шнурках.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня или видел его, просят связаться с полицией по телефону 02 или обратиться к волонтерам поисково-спасательном отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU