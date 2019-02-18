«Оставалось меньше года»: из колонии под Новосибирском сбежал заключенный

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-18T12:34:31+03:00

Мошенник сбежал из колонии-поселения в Куйбышеве 12 февраля — сейчас его ищет полиция

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Заключенный с татуировками на руках сбежал из колонии-поселения ИК-12 под Новосибирском.

— Разыскивается осужденный Александр Сергеевич Ткачев 1992 года рождения. 12 февраля он самовольно оставил участок в колонии-поселении в городе Куйбышеве Новосибирской области. На участке колонии, где он находился, не предусмотрен постоянный контроль за осужденными, они там находятся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по территории исправительного учреждения, чем и воспользовался сбежавший осужденный, — рассказала «КП» — Новосибирск» врио начальника пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина.

Она добавила, что в настоящее время ведется его розыск.

— Александр Ткачев, уроженец Краснозерского района, житель Карасука, был осужден на 5,5 лет в Алтайском крае — за мошенничество при получении выплат. До окончания срока ему оставалось меньше года, он должен был освободиться в январе 2020 года, — уточнила Перемитина.

Из примет отмечают татуировки на пальцах правой руки: в виде перстней и цифр. В день, когда сбежал, мужчина был одет в спортивную шапку черного цвета, черную куртку, рабочие рукавицы белого цвета и серые валенки.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что возбуждено уголовное дело по статье — побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

Всем, кто знает что-либо о месте нахождения Александра Ткачева, просят сообщить по телефонам: 8 (383) 279-08-04, 279-03-30 (дежурная часть); 279-22-19 (отдел розыска).

ИСТОЧНИК KP.RU