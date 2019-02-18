2019-02-18T12:34:31+03:00
Происшествия

«Оставалось меньше года»: из колонии под Новосибирском сбежал заключенный

Мошенник сбежал из колонии-поселения в Куйбышеве 12 февраля — сейчас его ищет полиция
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Заключенный сбежал из колонии-поселения 12 февраля. Фото: VN.Заключенный сбежал из колонии-поселения 12 февраля. Фото: VN.
Изменить размер текста:

Заключенный с татуировками на руках сбежал из колонии-поселения ИК-12 под Новосибирском.

— Разыскивается осужденный Александр Сергеевич Ткачев 1992 года рождения. 12 февраля он самовольно оставил участок в колонии-поселении в городе Куйбышеве Новосибирской области. На участке колонии, где он находился, не предусмотрен постоянный контроль за осужденными, они там находятся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по территории исправительного учреждения, чем и воспользовался сбежавший осужденный, — рассказала «КП» — Новосибирск» врио начальника пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области Юлия Перемитина.

Она добавила, что в настоящее время ведется его розыск.

— Александр Ткачев, уроженец Краснозерского района, житель Карасука, был осужден на 5,5 лет в Алтайском крае — за мошенничество при получении выплат. До окончания срока ему оставалось меньше года, он должен был освободиться в январе 2020 года, — уточнила Перемитина.

Из примет отмечают татуировки на пальцах правой руки: в виде перстней и цифр. В день, когда сбежал, мужчина был одет в спортивную шапку черного цвета, черную куртку, рабочие рукавицы белого цвета и серые валенки.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что возбуждено уголовное дело по статье — побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

Всем, кто знает что-либо о месте нахождения Александра Ткачева, просят сообщить по телефонам: 8 (383) 279-08-04, 279-03-30 (дежурная часть); 279-22-19 (отдел розыска).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выпавшая с 26 этажа девушка чуть не убила прохожего
«Испуганные жильцы выбежали из дома во двор»: на Ключ-Камышинском плато загорелась квартира
«Услышали мужской крик и глухой удар»: молодую девушку нашли под окном 26-этажного дома
Спектакль не удался: в Новосибирске инкассатор с другом разыграли ограбление ради 180 тысяч рублей
Судившийся с мэрией чиновник возглавил жилищную инспекцию в Новосибирской области
Дорогие планктоны: под Новосибирском браконьеры выловили корма для рыб на 22 миллиона рублей
Минздрав региона взял на особый контроль случай смерти девочки в больнице после публикации «Комсомолки»
Пока на улице тепло: в Железнодорожном районе три десятка домов остались без воды и тепла
В купальнике и шлеме: беременная оголенная лыжница в парке «Горский» взорвала интернет
«Скорая» на льду: в Новосибирске вратарь хоккейной команды скончался во время матча
Погода на день в Новосибирске: 18 февраля потеплеет до плюс 1 градусов
Порвали хит-парады: новосибирской группе «Рви Меха – Оркестр» вручили премию рок-музыкантов
Ну, полетели!: c крыш новосибирских многоэтажек сходит неубранный снег
У них лапы перебиты: кочегар заманивает собак мясом, чтобы они попадали в капкан
Воровал офисную бумагу: новосибирец вынес 28 коробок из коммерческой организации
Вместо романтики – восемь ножевых: в день влюбленных новосибирца ударили ножом в спину
Хочу угнать машину, а вы мне мешаете: в Новосибирской области раскрыт угон
Крупный пожар на Элетрозаводской: спасатели замеряют воздух возле горящих складов