«Испуганные жильцы выбежали из дома во двор»: на Ключ-Камышинском плато загорелась квартира
В понедельник, 18 февраля в Октябрьском районе в многоквартирном доме на Ключ-Камышенском плато, 12, произошло сильное задымление в одной из квартир.
— Испуганные жильцы высыпали из дома во двор,- рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В МЧС рассказали о пожаре подробнее:
— Сообщение о пожаре спасатели получили в 12:38, на место прибыли в 12:50. На момент прибытия пожарных горела квартира на 12-ом этаже. Из горящего дома были спасены 17 жильцов. Погибших и пострадавших нет, ликвидировать открытое горение пожарные смогли уже в 13:20, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU