2019-02-18T10:22:41+03:00
Происшествия

«Испуганные жильцы выбежали из дома во двор»: на Ключ-Камышинском плато загорелась квартира

ЧП произошло сегодня в жилом доме в Октябрьском районе — жильцы выбежали на улицу до приезда пожарных
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем в квартире на 12-ом этаже случился пожар.Сегодня днем в квартире на 12-ом этаже случился пожар.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник, 18 февраля в Октябрьском районе в многоквартирном доме на Ключ-Камышенском плато, 12, произошло сильное задымление в одной из квартир.

— Испуганные жильцы высыпали из дома во двор,- рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В МЧС рассказали о пожаре подробнее:

— Сообщение о пожаре спасатели получили в 12:38, на место прибыли в 12:50. На момент прибытия пожарных горела квартира на 12-ом этаже. Из горящего дома были спасены 17 жильцов. Погибших и пострадавших нет, ликвидировать открытое горение пожарные смогли уже в 13:20, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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