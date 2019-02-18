2019-02-18T09:43:42+03:00
Происшествия

«Услышали мужской крик и глухой удар»: молодую девушку нашли под окном 26-этажного дома

В Октябрьском районе Новосибирска под окнами многоэтажки нашли тело девушки
Надежда ЯРКОВА
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Тело девушки нашли под окнами многоэтажки сегодня утром.Тело девушки нашли под окнами многоэтажки сегодня утром.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром, 18 февраля около 9 часов утра под окнами 26-этажного дома на улице Вилюйской, 15 нашли тело молодой девушки.

— Выходя из подъезда, услышала мужской крик и глухой звук удара. Вызвали скорую, констатировали смерть, — сообщила очевидец трагедии в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В СКР подтвердили информацию о случившемся.

— По факту падения 29-летней жительницы Новосибирска, которая упала с 26-этажа жилого дома на улице Вилюйской, проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — уточнили в следственном комитете.

Подробности трагедии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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