2019-02-18T09:09:26+03:00
Происшествия

Спектакль не удался: в Новосибирске инкассатор с другом разыграли ограбление ради 180 тысяч рублей

В Новосибирске инкассатор с товарищем инсценировали ограбление, но видимо, не все продумали
Надежда ЯРКОВА
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Инкассатор задумал с другом ограбление себя же, чтобы украсть 180 тысяч рублей.Инкассатор задумал с другом ограбление себя же, чтобы украсть 180 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сотрудники уголовного розыска задержали инкассатора и его подельника, сымитировавших грабеж, который они затеяли ради 180 тысяч рублей

— Сообщение о грабеже в Ленинском районе полицейские получили вечером 14 февраля. Инкассатор рассказал полицейским, что в 22:24 на улице Петропавловской на него напал неизвестный и с применением газового баллончика украл у него 180 тысяч рублей, принадлежащие частной компании. Было возбуждено уголовное дело по статье — грабеж, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Позже полицейские установили, что грабеж был спланирован и сыгран мужчинами, которые задумали завладеть этими деньгами.

— Во время обысков по местам проживания 28-летнего инкассатора и его 30-летнего подельника, выполнявшего роль грабителя, были найдены украденные деньги и газовый баллончик. Оба участника сознались в совершенном преступлении, — добавили в ведомстве.

Уже на следующий день, 15 февраля следователи переквалифицировали преступление на другую статью — кража, совершенная группой лиц.

— Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — заведомо ложный донос о совершении преступления. Также проверяется причастность мужчин в других преступлениях, — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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