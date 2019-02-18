Спектакль не удался: в Новосибирске инкассатор с другом разыграли ограбление ради 180 тысяч рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали инкассатора и его подельника, сымитировавших грабеж, который они затеяли ради 180 тысяч рублей
— Сообщение о грабеже в Ленинском районе полицейские получили вечером 14 февраля. Инкассатор рассказал полицейским, что в 22:24 на улице Петропавловской на него напал неизвестный и с применением газового баллончика украл у него 180 тысяч рублей, принадлежащие частной компании. Было возбуждено уголовное дело по статье — грабеж, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Позже полицейские установили, что грабеж был спланирован и сыгран мужчинами, которые задумали завладеть этими деньгами.
— Во время обысков по местам проживания 28-летнего инкассатора и его 30-летнего подельника, выполнявшего роль грабителя, были найдены украденные деньги и газовый баллончик. Оба участника сознались в совершенном преступлении, — добавили в ведомстве.
Уже на следующий день, 15 февраля следователи переквалифицировали преступление на другую статью — кража, совершенная группой лиц.
— Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье — заведомо ложный донос о совершении преступления. Также проверяется причастность мужчин в других преступлениях, — отметили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU