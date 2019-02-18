2019-02-18T07:51:07+03:00
Происшествия

Дорогие планктоны: под Новосибирском браконьеры выловили корма для рыб на 22 миллиона рублей

Бизнесмены незаконно выловили 65 тонн артемии в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Ущерб от действий браконьеров оценили в 22 миллиона рублей.Ущерб от действий браконьеров оценили в 22 миллиона рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Полицейские задержали группу браконьеров, которые выловили из озер в Новосибирской области не меньше 65 тонн планктонов.

— Следователи закончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов, полученных преступным путем. Своими действиями браконьеры причинили ущерб государству, который оценивается в 22 миллионов рублей, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие установило, что директор коммерческого предприятия собрала группу из пятерых местных жителей в возрасте от 33 до 51 года. Браконьеры без соответствующих квот и разрешений выловили из озер в Новосибирской области около 65 тонн артемии на стадии цист. Незаконно добытые биоресурсы они доставляли в Новосибирск, где перерабатывали для дальнейшей продажи, в том числе, за пределы РФ.

— Предполагаемому организатору незаконного бизнеса предъявлено обвинение по статье — незаконная добыча водных биологических ресурсов и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Остальным участникам — по статье — незаконная добыча водных биологических ресурсов, — добавила Ирина Волк.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Новосибирска, где будет рассмотрено по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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