2019-02-18T06:37:26+03:00
Общество

Пока на улице тепло: в Железнодорожном районе три десятка домов остались без воды и тепла

Отключение связано с ремонтными работами, которые продлятся до 22 часов вечера
Надежда ЯРКОВА
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Жителям Железнодорожного района придется потерпеть без отопления и горячей воды до 10 часов вечера.Жителям Железнодорожного района придется потерпеть без отопления и горячей воды до 10 часов вечера.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В понедельник, 18 февраля 38 зданий, включая 5 детсадов и 3 лечебных учреждения в Железнодорожном районе, отключили от тепла и горячей воды.

— Пока в Новосибирске установилась относительно теплая, без морозов погода, теплоэнергетики устраняют дефекты, которые были выявлены при обходе теплосетей. Так сегодня, 18 февраля специалисты теплотранспортного подразделения ремонтируют участок магистральной трубы диаметром 600 мм в Железнодорожном районе, — рассказали в пресс-службе СГК.

В связи с этим под отключение попадают 30 жилых домов, 5 детских и 3 лечебных учреждения. Тепло и горячая вода будут отсутствовать в домах на улицах Кубановская, Фабричная, Саратовская, Прибрежная, Владимировская, Чернышевский спуск и Владимировский спуск.

— Ремонтные работы начались в 6 утра, коммунальщики планируют их закончить к 22 часам, — уточнили в СГК.

Под отключение попали 38 зданий в Железнодорожном районе. Скрин с yandex.ru/maps.

Под отключение попали 38 зданий в Железнодорожном районе. Скрин с yandex.ru/maps.

ИСТОЧНИК KP.RU

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