В купальнике и шлеме: беременная оголенная лыжница в парке «Горский» взорвала интернет

СЕГОДНЯ 05:53 2019-02-18T06:49:01+03:00

Лыжница в положении каталась с горы в купальнике и шлеме. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Беременная полуголая лыжница на склоне сноуборд-парка «Горский» в Новосибирске шокировала новосибирцев своим появлением на горе

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На видео женщина, явно в положении, бодро съезжает со склона на лыжах в одном купальнике и шлеме, а затем радостно позирует на камеру.

Видео появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в инстаграме и вызвало бурю неоднозначных эмоций среди подписчиков. Часть комментаторов считает, что женщина рискует не только своим здоровьем, но и ребенка, а часть поддержала лыжницу.

Вот что пишут об этом пользователи в соцсетях:

— Тот момент, когда в любимый горнолыжный костюм временно не влазишь,- шутит один.

— Единственное смущает. Что раздетая совсем, — отмечает второй.

— Отважная девушка, очень надеюсь, что весь негатив мимо пропустит... Особенно громкие крики про ребенка. Здоровья мамочке и ребенку! — добавляет третий.

— А беременные в минус 40 в прорубь никого не смущают? Они за скрепы, они молодцы. Не вижу повода осуждать девушку вообще, — вступается четвертый.

— Молодец, спорт, закаливанием главное все правильно делать! Не перебарщивать! — поддерживает пятый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692442" frameborder="0"></iframe> Полуголая беременная лыжница рассекает по склону на горе в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU