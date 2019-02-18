В купальнике и шлеме: беременная оголенная лыжница в парке «Горский» взорвала интернет
На видео женщина, явно в положении, бодро съезжает со склона на лыжах в одном купальнике и шлеме, а затем радостно позирует на камеру.
Видео появилось в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в инстаграме и вызвало бурю неоднозначных эмоций среди подписчиков. Часть комментаторов считает, что женщина рискует не только своим здоровьем, но и ребенка, а часть поддержала лыжницу.
Вот что пишут об этом пользователи в соцсетях:
— Тот момент, когда в любимый горнолыжный костюм временно не влазишь,- шутит один.
— Единственное смущает. Что раздетая совсем, — отмечает второй.
— Отважная девушка, очень надеюсь, что весь негатив мимо пропустит... Особенно громкие крики про ребенка. Здоровья мамочке и ребенку! — добавляет третий.
— А беременные в минус 40 в прорубь никого не смущают? Они за скрепы, они молодцы. Не вижу повода осуждать девушку вообще, — вступается четвертый.
— Молодец, спорт, закаливанием главное все правильно делать! Не перебарщивать! — поддерживает пятый.
Полуголая беременная лыжница рассекает по склону на горе в Новосибирске..
ИСТОЧНИК KP.RU