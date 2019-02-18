2019-02-18T03:23:43+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 18 февраля потеплеет до плюс 1 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе ожидается снег и теплый ветер с порывами до 15 метров в секунду.Сегодня в городе ожидается снег и теплый ветер с порывами до 15 метров в секунду.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет потепление до плюсовых температур днем с осадками в виде снега.

— В понедельник, 18 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, слабая метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем будет минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами гололедные явления, метели. При прояснениях изморозь, на дорогах снежные заносы, гололед. Дневная температура будет минус минус 3- плюс 2 градусов, местами до минус 9 градусов. Ночная в пределах минус 4-9 градусов, местами до минус 18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с дневной температурой до минус 1 и минус 3 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет тепло с осадками в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Скорая» на льду: в Новосибирске вратарь хоккейной команды скончался во время матча
Порвали хит-парады: новосибирской группе «Рви Меха – Оркестр» вручили премию рок-музыкантов
Ну, полетели!: c крыш новосибирских многоэтажек сходит неубранный снег
У них лапы перебиты: кочегар заманивает собак мясом, чтобы они попадали в капкан
Воровал офисную бумагу: новосибирец вынес 28 коробок из коммерческой организации
Вместо романтики – восемь ножевых: в день влюбленных новосибирца ударили ножом в спину
Хочу угнать машину, а вы мне мешаете: в Новосибирской области раскрыт угон
Крупный пожар на Элетрозаводской: спасатели замеряют воздух возле горящих складов
В Новосибирске стартовала «Лыжня России – 2019»
Срочно нужны деньги: семейная коллекция календариков уйдет с молотка
Выбросило с дороги: на Новосибирской трассе перевернулась машина
Шансы на плей-офф тают: хоккеисты «Сибири» проиграли на выезде «Торпедо»
Горит все сильнее: клубы черного дыма поднимаются над Дзержинским районом
Украла 200 тысяч рублей: в Новосибирской области раскрыли две кражи
Погода в Новосибирске на день: оттепель приходит в регион
«Здание перекосило»: родители испугались погнутых окон в новосибирской школе
«Зачем он мне пибикал»: один водитель прокатил на капоте другого
«Толстопузый ангел-хранитель»: красивая фотосессия сибирячек с их кошками умиляет соцсети
Третий не лишний: молодожены устроили фотосессию с огромной собакой
Куртки выдавали 40 минут: в Новосибирске эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе
«Зеленый кабинет»: в мэрии Новосибирска хотят создать комитет по экологии
Это видео заставит вас плакать: зоозащитники вернули пса хозяйке после долгой разлуки
С лыжами в автобус: в Новосибирске организуют бесплатный транспорт для участников ежегодной гонки
Тантрический секрет: Олимпийский чемпион рассказал, почему фигуристы поздно стареют
Вместе на век: молодые люди приковали себя наручниками и не смогли их снять
Пассажир, бойся: каждый второй междугородний автобус Новосибирска потенциально опасен
Оглох, ищу работу: попрошайка из Сибири разделил людей в сети на два лагеря
Не справился с управлением: в Новосибирске автомобилист врезался в столб и погиб