Погода на день в Новосибирске: 18 февраля потеплеет до плюс 1 градусов

СЕГОДНЯ 03:23 2019-02-18T03:23:43+03:00

Сегодня в городе ожидается снег и теплый ветер с порывами до 15 метров в секунду. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет потепление до плюсовых температур днем с осадками в виде снега.

— В понедельник, 18 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, слабая метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем будет минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами гололедные явления, метели. При прояснениях изморозь, на дорогах снежные заносы, гололед. Дневная температура будет минус минус 3- плюс 2 градусов, местами до минус 9 градусов. Ночная в пределах минус 4-9 градусов, местами до минус 18 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с дневной температурой до минус 1 и минус 3 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет тепло с осадками в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU