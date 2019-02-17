Порвали хит-парады: новосибирской группе «Рви Меха – Оркестр» вручили премию рок-музыкантов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-17T16:04:26+03:00

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В городе на Неве состоялось вручение премии «Чартова дюжина». Грандиозный концерт с участием отечественных рок-музыкантов прошел в двенадцатый раз.

Зрители ждали встречи с легендарными исполнителями и рассчитывали на грандиозный праздник. На сцене Ледового дворца выступил Юрий Шевчук и группа ДДТ, Светлана Сурганова, группа LittleBig и многие другие.

Не последнее, а ведущее место, среди выдающихся артистов заслуженно заняли музыканты из Новосибирска – известная и любимая многими группа «Рви Меха - оркестр».

Награды присуждались в девяти номинациях: «Лучший концерт», «Лучший дуэт», «Лучший клип», «Взлом», «Солистка года», «Поэзия», «Солист года», «Лучшая группа» и «Лучший Альбом».

Коллективу из столицы Сибири вручили премию в номинации «Взлом». Победителей выбирали в два этапа. Первый тур коллектив из Новосибирска прошел благодаря голосованию и оценке музыкантов, журналистов и представителей шоу-бизнеса. А во втором туре до победы ребят довело зрительское голосование.

Отметим, что премия «Чартова дюжина» была учреждена в 2008 году. За время её существования победителями народного голосования становились самые знаменитые коллективы страны – «Король и Шут», «Алиса», «Ленинград», «Сплин» и другие.

Теперь в историю премии вписано и название «Рви Меха – оркестр». Коллектив «Комсомолки» поздравляет музыкантов с победой!

ИСТОЧНИК KP.RU