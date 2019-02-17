2019-02-17T15:22:50+03:00
Общество

Ну, полетели!: c крыш новосибирских многоэтажек сходит неубранный снег

Неожиданно в Сибирь приходит не только мороз, но и оттепель
Алена КОВРОВА
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Для одних тёплая погода стала радостью для прогулок, для других обернулось порчей движимого имущества.Фото: vk.com/incident_nskДля одних тёплая погода стала радостью для прогулок, для других обернулось порчей движимого имущества.Фото: vk.com/incident_nsk
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Целый день температура в Новосибирске держалась близко к нулевой отметке. Для одних это стало радостью и поводом для прогулок, для других обернулось порчей движимого имущества.

Так, в Дзержинском районе на улице Адриена Лежена, 7 пострадали две иномарки, оставленные хозяевами в непосредственной близости от дома. Подтаявший снег соскользнул вниз и, не успев достигнуть земли, рухнул на крыши и лобовые стекла автомобилей. О потерях сообщается в группе «АСТ-54». Владельцы пострадавших автомобилей - седана Toyota Corolla и хэтчбека Opel – зафиксировали трещины на лобовых стеклах и вмятины на кузове.

Более существенный ущерб понесла владелица автомобиля BMW X5А на улице Фрунзе, 67. Глыба льда, прилетевшая с крыши, проломила лобовое стекло машины. Пассажир, находящийся в салоне, получил травмы, не опасные для жизни. Сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Новосибирск».

Спасатели предупреждают Новосибирцев о необходимости соблюдать правила безопасности: в период таяния снега и плюсовых температур рядом с многоэтажками опасно не только ставить автомобили, но и ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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