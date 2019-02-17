2019-02-17T12:41:37+03:00
Происшествия

Воровал офисную бумагу: новосибирец вынес 28 коробок из коммерческой организации

В Дзержинском районе раскрыта кража из офисного здания
Денис ТАБАКОВ
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В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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В декабре в полицию поступило сообщение о краже 28 коробок офисной бумаги, находившихся в коридоре офисного здания по улице Электрозаводской проезд. Похищенное принадлежало коммерческой компании, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.

- По данному факту следователем отдела полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), - сообщает ГУ МВД России по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – 39-летнего ранее не судимого жителя Дзержинского района.

Как отметили в ведомстве, сейчас проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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