Воровал офисную бумагу: новосибирец вынес 28 коробок из коммерческой организации

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-17T12:41:37+03:00

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Дзержинском районе раскрыта кража из офисного здания

Изменить размер текста: A A

В декабре в полицию поступило сообщение о краже 28 коробок офисной бумаги, находившихся в коридоре офисного здания по улице Электрозаводской проезд. Похищенное принадлежало коммерческой компании, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.

- По данному факту следователем отдела полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), - сообщает ГУ МВД России по НСО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – 39-летнего ранее не судимого жителя Дзержинского района.

Как отметили в ведомстве, сейчас проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU