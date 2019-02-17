Воровал офисную бумагу: новосибирец вынес 28 коробок из коммерческой организации
В декабре в полицию поступило сообщение о краже 28 коробок офисной бумаги, находившихся в коридоре офисного здания по улице Электрозаводской проезд. Похищенное принадлежало коммерческой компании, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.
- По данному факту следователем отдела полиции №5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), - сообщает ГУ МВД России по НСО.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления – 39-летнего ранее не судимого жителя Дзержинского района.
Как отметили в ведомстве, сейчас проводится расследование, местонахождение похищенного устанавливается. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU