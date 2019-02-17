Вместо романтики – восемь ножевых: в день влюбленных новосибирца ударили ножом в спину
Криминальная разборка произошла на улице Героев Революции 14 февраля поздно вечером. По сообщениям правоохранителей - история банальна: двое подвыпивших незнакомых мужчин не нашли взаимопонимания. Друг к другу, внезапно, у них появились претензии – разгорелся спор, посыпались оскорблениями, в ход пошли кулаки. Не желая оставаться в стороне, один из друзей конфликтующих решил пойти на крайние меры и набросился на оппонента со спины.
- Потерпевшему нанесли восемь ударов ножом в спину, - рассказали в региональном ГУ МВД.
После нападения преступник скрылся, а раненного отвезли в больницу. Пострадавшего, 32-летнего жителя Новосибирска, осмотрели врачи. Ранения оказались серьезными, но не смертельными.
Вскоре после конфликта на территории Первомайского района был задержан и преступник. Им оказался житель села Льниха Тогучинского района. Выяснилось, что до конфликта он уже имел проблемы с законом и был судим за похожее преступление. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU