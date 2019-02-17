Хочу угнать машину, а вы мне мешаете: в Новосибирской области раскрыт угон
Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» задержали жителя поселка Мочище, подозреваемого в совершении угона. Преступление было совершено в январе 2019 года в поселке Мочище, где был угнан автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный на Цветочном переулке.
Молодой злоумышленник, угнав автомобиль, принадлежащий пенсионеру, впоследствии бросил его недалеко от места совершения преступления.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угон»). Транспортное средство возвращено владельцу, - отметили в МВД России по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU