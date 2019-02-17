Хочу угнать машину, а вы мне мешаете: в Новосибирской области раскрыт угон

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-17T10:43:54+03:00

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Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» задержали жителя поселка Мочище, подозреваемого в совершении угона. Преступление было совершено в январе 2019 года в поселке Мочище, где был угнан автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный на Цветочном переулке.

Молодой злоумышленник, угнав автомобиль, принадлежащий пенсионеру, впоследствии бросил его недалеко от места совершения преступления.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Угон»). Транспортное средство возвращено владельцу, - отметили в МВД России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU