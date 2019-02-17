Крупный пожар на Элетрозаводской: спасатели замеряют воздух возле горящих складов
- Сигнал о возгорании поступил в 8:41. Существовала угроза возгорания соседних складских помещений, поэтому к месту пожара были стянуты дополнительные силы по повышенному номеру, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Геннадьевич Винаков.
По прибытии пожарными было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, и на усиление были направлены дополнительные силы.
Также до момента ликвидации пожара продолжалась работа специалистов по мониторингу состояния окружающей воздушной среды. Химико-радиометрические лаборатории не выявили в жилой зоне вредных химических веществ опасных для здоровья человека.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания.
Всего в тушении и ликвидации последствий пожара было задействовано 88 человек личного состава пожарных и аварийно-спасательных формирований, а также служб жизнеобеспечения, 21 единица техники.
Дознавателям МЧС, а при необходимости и экспертам Испытательной пожарной лаборатории, предстоит установить причину пожара.
В Дзержинском р-не Новосибирска произошел крупный пожар на складе с продуктами питания.
ИСТОЧНИК KP.RU