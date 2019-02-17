2019-02-17T09:17:17+03:00
Спорт

В Новосибирске стартовала «Лыжня России – 2019»

Из-за морозов организаторам пришлось перенести всероссийскую гонку на неделю с 9 на 17 февраля
Алена КОВРОВА
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На лыжню в этом году встали 15 тысяч новосибирцев.На лыжню в этом году встали 15 тысяч новосибирцев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Старт забега на 10 километров прошел на лыжной базе имени Алика Тульского в 12.00. Перед спортсменами и участниками выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На лыжню в этом году встали 15 тысяч новосибирцев, об этом сообщили в пресс-центре мэрии. А со слов министра физической культуры и спорта НСО Сергея Ахапова, соревнования в этом году пройдут в 25 районах Новосибирской области. Это рекордное количество территорий.

Для участников и гостей работает полевая кухня. Также до места старта был организован подвоз людей.

Победителей забега на финише с наградами будут ждать знаменитые спортсмены, среди которых олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Зинаида Амосова.

После лыжных забегов автобус «Лыжня России – 2019» доставит участников спортивного мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 15.00.

В обратном направлении доехать можно будет на электропоездах:

— № 6619 «Сеятель» – «Черепаново», отправление со станции «Сеятель» в 15.43, прибытие на станцию «Бердск» в 15.59, на станцию «Искитим» в 16.24, на станцию «Черепаново» в 17.35.

— № 6612 «Черепаново – Новосибирск-Главный», отправление со станции «Сеятель» в 15.48, прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 16.33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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