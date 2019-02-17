В Новосибирске стартовала «Лыжня России – 2019»
Старт забега на 10 километров прошел на лыжной базе имени Алика Тульского в 12.00. Перед спортсменами и участниками выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
На лыжню в этом году встали 15 тысяч новосибирцев, об этом сообщили в пресс-центре мэрии. А со слов министра физической культуры и спорта НСО Сергея Ахапова, соревнования в этом году пройдут в 25 районах Новосибирской области. Это рекордное количество территорий.
Для участников и гостей работает полевая кухня. Также до места старта был организован подвоз людей.
Победителей забега на финише с наградами будут ждать знаменитые спортсмены, среди которых олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Зинаида Амосова.
После лыжных забегов автобус «Лыжня России – 2019» доставит участников спортивного мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 15.00.
В обратном направлении доехать можно будет на электропоездах:
— № 6619 «Сеятель» – «Черепаново», отправление со станции «Сеятель» в 15.43, прибытие на станцию «Бердск» в 15.59, на станцию «Искитим» в 16.24, на станцию «Черепаново» в 17.35.
— № 6612 «Черепаново – Новосибирск-Главный», отправление со станции «Сеятель» в 15.48, прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 16.33.
ИСТОЧНИК KP.RU