Срочно нужны деньги: семейная коллекция календариков уйдет с молотка

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-17T08:53:02+03:00

В собрании насчитывается семь тысяч экземпляров. Фото: Avito.ru

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Необычное объявление новосибирца по имени Вячеслав появилось на «Авито». Продавец предлагает купить у него календарики, которые собирало несколько поколений его семьи.

- Продам одну из шикарных коллекций, - говорится в сообщении. На суд зрителей представлены и фотографии коллекции – все календарики аккуратно упакованы и прекрасно сохранились.

В собрании насчитывается семь тысяч экземпляров. Даты выпуска календарей разные – с 1940 по 2015 годы. Избавиться от семейной реликвии владельца заставила нужда – срочно нужны деньги, поэтому об обмене на другие ценности речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU