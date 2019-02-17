2019-02-17T08:53:02+03:00
Общество

Срочно нужны деньги: семейная коллекция календариков уйдет с молотка

Новосибирский коллекционер запросил 3 миллиона рублей за календарики
Алена КОВРОВА
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В собрании насчитывается семь тысяч экземпляров.В собрании насчитывается семь тысяч экземпляров.Фото: Avito.ru
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Необычное объявление новосибирца по имени Вячеслав появилось на «Авито». Продавец предлагает купить у него календарики, которые собирало несколько поколений его семьи.

- Продам одну из шикарных коллекций, - говорится в сообщении. На суд зрителей представлены и фотографии коллекции – все календарики аккуратно упакованы и прекрасно сохранились.

В собрании насчитывается семь тысяч экземпляров. Даты выпуска календарей разные – с 1940 по 2015 годы. Избавиться от семейной реликвии владельца заставила нужда – срочно нужны деньги, поэтому об обмене на другие ценности речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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