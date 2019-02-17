Выбросило с дороги: на Новосибирской трассе перевернулась машина

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-17T08:55:05+03:00

В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка. Не смотря на старания врачей, она скончалась.

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Авария произошла накануне, 16 февраля, в 18.00. Автомобиль koda Oktavia, которым управляла 28-летняя девушка, слетел с дороги и врезался в сугроб. Столкновение стало роковым.

- Автомобиль ехал в направлении проспекта Строителей по Бердскому шоссе, - рассказали в региональном управлении МВД. – Водитель не справился с управлением и возле клиники Мешалкина совершил наезд на снежный вал. Машина перевернулась.

В результате аварии пострадала пассажирка, восьмилетняя девочка. Её с тяжелыми травмами доставили в больницу. Через несколько часов, не смотря на старания врачей, она скончалась. Женщине-водителю диагностировали перелом ключицы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU