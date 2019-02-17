Шансы на плей-офф тают: хоккеисты «Сибири» проиграли на выезде «Торпедо»

СЕГОДНЯ 07:12 2019-02-17T07:12:42+03:00

У подопечных Александра Андриевского ещё остаются шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Фото: vk.com/torpedonn

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Хоккеисты «Сибири» продолжают борьбу за восьмую строчку в восточной конференции, дающую право выступить в плей-офф.

В очередном матче новосибирские хоккеисты играли в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

Уже на 17-й секунде матча хозяева открыли счёт. «Сибирь» ответила шайбой Егора Миловзорова. Правда, для определения взятия ворот судьям пришлось пересмотреть ряд видеоповторов. Но в итоге шайбу засчитали. Определяющим в этом матче стал второй период матча. Три шайбы подряд забросили торпедовцы в ворота Дэна Тэйлора. «Сибирь» смогла ответить лишь точным броском Николая Демидова. Не смотря на усилия сибиряков спасти встречу в третьем периоде, команды обменялись заброшенными шайбами. У «Сибири» отличился Дмитрий Саюстов.

После этого поражения у подопечных Александра Андриевского ещё остаются шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Правда, «Сибири» в оставшихся двух матчах нужно обязательно побеждать соперников и надеяться, что челябинский «Трактор» уступит в двух матчах из трёх оставшихся.

Свой следующий матч новосибирцы сыграют дома. 20 февраля «Сибирь» сыграет против победителя конференции «Восток» екатеринбургского «Автомобилиста».

ИСТОЧНИК KP.RU