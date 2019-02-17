2019-02-17T08:57:58+03:00
Происшествия

Горит все сильнее: клубы черного дыма поднимаются над Дзержинским районом

В Новосибирске загорелись склады с продуктами на улице Электрозаводской
Алена КОВРОВА
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По последним данным на месте пожара, произошло обрушение. Площадь возгорания 400 кв. метров.По последним данным на месте пожара, произошло обрушение. Площадь возгорания 400 кв. метров.Фото: АСТ-54
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- Сигнал о возгорании поступил в 8.41. Имеется угроза возгорания соседних складских помещений, поэтому к месту пожара стянуты дополнительные силы по повышенному номеру, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Геннадьевич Винаков. – По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Огонь жилым домам не угрожает.

По последним данным на месте пожара, произошло обрушение. Площадь возгорания 400 кв. метров.

Очевидцы сообщают, что клубы дыма видно из разных частей города, а на прилегающих улица едкий дым витает в воздухе.

- Ой ёй ёй как горит. У нас в частном секторе дышать нечем, - сообщает в группе АСТ-54 Настя Баринова.

Из-за скопления техники частично затруднен проезд.

- Кто планирует ехать по Промышленной и прилегающим улицам, перестраивайте маршрут, там перекрыто ДПС и пожарными машинами,- предупреждает Наталья Ганопа.

Очевидцы утверждают, что из-за нагромождения строений – гаражей и заборов – спецтехника около 20 минут искала пути к месту возгорания.

Пожар в Дзержинском районе: горят склады с подсолнечным маслом.Видеокомментарий начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрия ЯрцеваДенис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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