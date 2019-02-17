Горит все сильнее: клубы черного дыма поднимаются над Дзержинским районом
- Сигнал о возгорании поступил в 8.41. Имеется угроза возгорания соседних складских помещений, поэтому к месту пожара стянуты дополнительные силы по повышенному номеру, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Геннадьевич Винаков. – По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Огонь жилым домам не угрожает.
По последним данным на месте пожара, произошло обрушение. Площадь возгорания 400 кв. метров.
Очевидцы сообщают, что клубы дыма видно из разных частей города, а на прилегающих улица едкий дым витает в воздухе.
- Ой ёй ёй как горит. У нас в частном секторе дышать нечем, - сообщает в группе АСТ-54 Настя Баринова.
Из-за скопления техники частично затруднен проезд.
- Кто планирует ехать по Промышленной и прилегающим улицам, перестраивайте маршрут, там перекрыто ДПС и пожарными машинами,- предупреждает Наталья Ганопа.
Очевидцы утверждают, что из-за нагромождения строений – гаражей и заборов – спецтехника около 20 минут искала пути к месту возгорания.
Пожар в Дзержинском районе: горят склады с подсолнечным маслом.Видеокомментарий начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрия ЯрцеваДенис ТАБАКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU