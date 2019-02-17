2019-02-17T05:01:34+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: оттепель приходит в регион

Какая будет погода в Новосибирске на день 17 февраля
Денис ТАБАКОВ
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Днём температура 0 +2 градусов.Днём температура 0 +2 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Как сообщает «Западно-Сибирское УГМС», 17 февраля в Новосибирске ожидается: переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой мокрый снег, местами метели, днем гололедные явления. На дорогах снежные заносы, гололедица. Дневная температура около нуля.

Синоптики Гисметео.ру на воскресенье прогнозируют малооблачную погоду, небольшой снег и повышение атмосферного давления после обеда. Днём температура 0 +2 градусов, к вечеру в Новосибирске до -5. В ночь на 18 февраля похолодает до -10. Правда уже завтра в городе продолжится оттепель, днём в понедельник, 18 февраля, столбик термометра будет подниматься до плюсовых значений: +2 +4.

В целом на будущей недели характер дневных температурных показателей существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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