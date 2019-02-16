«Здание перекосило»: родители испугались погнутых окон в новосибирской школе
Родители учеников новосибирского лицея №185 бьют тревогу. Они заметили прогнутые окна на первом этаже здания. По их словам, некоторые стекла уже лопнули.
— Пошла то ли подвижка фундамента от морозов, то ли уже само здание перекосило, — предполагают родители.
О своих опасениях они анонимно пишут в группу «Инцидент.Новосибирск» в социальных сетях, так как их просят не сообщать об этом выше, видимо, в отдел образования.
— Администрация говорит, что все нормально, летом была экспертиза, здание пригодно для использования, — цитируют сибирячку в паблике.
Также, по словам женщины, родители детей поделились на две группы: одни боятся отпускать детей в школу, другие верят школьной администрации.
Не все подписчики паблика сумели разглядеть на снимках сильные изъяны. Некоторые предполагают, что все дело в плохо вставленных оконных рамах.
ИСТОЧНИК KP.RU