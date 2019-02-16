2019-02-16T17:50:46+03:00
Общество

«Здание перекосило»: родители испугались погнутых окон в новосибирской школе

Одна из мам написала о странных рамах в соцсети, так как руководство лицея просит не «прыгать выше головы»
Екатерина КОМЯКОВА
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Выгнутые стекла напугали родителей. Фото:vk.com/incident_nskВыгнутые стекла напугали родителей. Фото:vk.com/incident_nsk
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Родители учеников новосибирского лицея №185 бьют тревогу. Они заметили прогнутые окна на первом этаже здания. По их словам, некоторые стекла уже лопнули.

— Пошла то ли подвижка фундамента от морозов, то ли уже само здание перекосило, — предполагают родители.

О своих опасениях они анонимно пишут в группу «Инцидент.Новосибирск» в социальных сетях, так как их просят не сообщать об этом выше, видимо, в отдел образования.

— Администрация говорит, что все нормально, летом была экспертиза, здание пригодно для использования, — цитируют сибирячку в паблике.

Также, по словам женщины, родители детей поделились на две группы: одни боятся отпускать детей в школу, другие верят школьной администрации.

Не все подписчики паблика сумели разглядеть на снимках сильные изъяны. Некоторые предполагают, что все дело в плохо вставленных оконных рамах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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