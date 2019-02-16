«Зачем он мне пибикал»: один водитель прокатил на капоте другого
Перебранка двух водителей на перекрестке Оборонной и Связистов в Новосибирске закончилась для одного из них поездкой на капоте. Все началось с небольшого конфликта, водителю «Сузуки» не понравилось, что ему посигналили на перекрестке и обогнали, в результате завязалась ссора, оба мужчины вышли из машин. По словам очевидцев, подписчиков группы «Инцидент.Новосибирск», сибиряк из «Сузуки» начал нападать на «собеседника» с ножом в руке. Несколько машин остановились, один из автомобилистов начал снимать происходящее на телефон. В определенный момент агрессор сел за руль своего авто, наехал на оппонента и прокатил его на капоте.
Через несколько сотен метров водитель все-таки остановился, неравнодушные автомобилисты начали его отчитывать. В результате, исключая нецензурную лексику, сложился примерно такой диалог:
— Ты что делаешь?
— А зачем он мне сигналил. Я правильно перекресток проезжал, прямо. Правильно?
— Да, какая разница, ты человека сбил, это ДТП. Вызывайте ГИБДД.
Однако водитель сумел покинуть место происшествия. На видео, попавшем в сеть, достаточно данных для правоохранителей: есть изображение лица агрессивного автомобилиста, а также номер машины.
В Новосибирске агрессивный водитель "Сузуки" прокатил на капоте второго водителя..
ИСТОЧНИК KP.RU