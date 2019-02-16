2019-02-16T17:31:16+03:00
Происшествия

«Зачем он мне пибикал»: один водитель прокатил на капоте другого

Агрессора пытались задержать граждане, но он скрылся на авто в переулке [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Сибиряка прокатили на капоте из-за того, что он посигналил другому. Фото: vk.com/incident_nskСибиряка прокатили на капоте из-за того, что он посигналил другому. Фото: vk.com/incident_nsk
Изменить размер текста:

Перебранка двух водителей на перекрестке Оборонной и Связистов в Новосибирске закончилась для одного из них поездкой на капоте. Все началось с небольшого конфликта, водителю «Сузуки» не понравилось, что ему посигналили на перекрестке и обогнали, в результате завязалась ссора, оба мужчины вышли из машин. По словам очевидцев, подписчиков группы «Инцидент.Новосибирск», сибиряк из «Сузуки» начал нападать на «собеседника» с ножом в руке. Несколько машин остановились, один из автомобилистов начал снимать происходящее на телефон. В определенный момент агрессор сел за руль своего авто, наехал на оппонента и прокатил его на капоте.

Через несколько сотен метров водитель все-таки остановился, неравнодушные автомобилисты начали его отчитывать. В результате, исключая нецензурную лексику, сложился примерно такой диалог:

— Ты что делаешь?

— А зачем он мне сигналил. Я правильно перекресток проезжал, прямо. Правильно?

— Да, какая разница, ты человека сбил, это ДТП. Вызывайте ГИБДД.

Однако водитель сумел покинуть место происшествия. На видео, попавшем в сеть, достаточно данных для правоохранителей: есть изображение лица агрессивного автомобилиста, а также номер машины.

В Новосибирске агрессивный водитель "Сузуки" прокатил на капоте второго водителя..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Здание перекосило»: родители испугались погнутых окон в новосибирской школе
«Толстопузый ангел-хранитель»: красивая фотосессия сибирячек с их кошками умиляет соцсети
Третий не лишний: молодожены устроили фотосессию с огромной собакой
Куртки выдавали 40 минут: в Новосибирске эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе
«Зеленый кабинет»: в мэрии Новосибирска хотят создать комитет по экологии
Это видео заставит вас плакать: зоозащитники вернули пса хозяйке после долгой разлуки
С лыжами в автобус: в Новосибирске организуют бесплатный транспорт для участников ежегодной гонки
Тантрический секрет: Олимпийский чемпион рассказал, почему фигуристы поздно стареют
Вместе на век: молодые люди приковали себя наручниками и не смогли их снять
Пассажир, бойся: каждый второй междугородний автобус Новосибирска потенциально опасен
Оглох, ищу работу: попрошайка из Сибири разделил людей в сети на два лагеря
Не справился с управлением: в Новосибирске автомобилист врезался в столб и погиб