«Зачем он мне пибикал»: один водитель прокатил на капоте другого

СЕГОДНЯ 17:31 2019-02-16T17:31:16+03:00

Сибиряка прокатили на капоте из-за того, что он посигналил другому. Фото: vk.com/incident_nsk

Агрессора пытались задержать граждане, но он скрылся на авто в переулке [видео]

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Перебранка двух водителей на перекрестке Оборонной и Связистов в Новосибирске закончилась для одного из них поездкой на капоте. Все началось с небольшого конфликта, водителю «Сузуки» не понравилось, что ему посигналили на перекрестке и обогнали, в результате завязалась ссора, оба мужчины вышли из машин. По словам очевидцев, подписчиков группы «Инцидент.Новосибирск», сибиряк из «Сузуки» начал нападать на «собеседника» с ножом в руке. Несколько машин остановились, один из автомобилистов начал снимать происходящее на телефон. В определенный момент агрессор сел за руль своего авто, наехал на оппонента и прокатил его на капоте.

Через несколько сотен метров водитель все-таки остановился, неравнодушные автомобилисты начали его отчитывать. В результате, исключая нецензурную лексику, сложился примерно такой диалог:

— Ты что делаешь?

— А зачем он мне сигналил. Я правильно перекресток проезжал, прямо. Правильно?

— Да, какая разница, ты человека сбил, это ДТП. Вызывайте ГИБДД.

Однако водитель сумел покинуть место происшествия. На видео, попавшем в сеть, достаточно данных для правоохранителей: есть изображение лица агрессивного автомобилиста, а также номер машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692269" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске агрессивный водитель "Сузуки" прокатил на капоте второго водителя..

ИСТОЧНИК KP.RU