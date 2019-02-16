«Толстопузый ангел-хранитель»: красивая фотосессия сибирячек с их кошками умиляет соцсети

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-16T15:59:56+03:00

Рыжая кошка и ее хозяйка в образе эпохи Возрождения. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Елена Прихожай сняла пушистых питомцев вместе с их хозяйками в необычных образах

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Новосибирский фотограф Елена Прихожай очень любит кошек, и не раз писала об этом в своем «Инстаграме»:

- Моя кошка ангел-хранитель, я точно знаю. Толстопузый ангел-хранитель с глазами дракона, - поделилась Елена со своими подписчиками. – И мне, как фотографу, очень интересна тема хозяек и их кошек.

Поучаствовать в съемках девушки решили две сибирячки: кошки у них оказались с абсолютно разным характером.

Серая кошка почти не сидела на руках, и сделать красивый кадр было непросто. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

- Рыжая кошка была более спокойной: вместе с ее хозяйкой нам удалось воссоздать красивый образ эпохи Возрождения, этакой итальянской женщина в блузе с открытыми плечами и декольте, - с улыбкой вспоминает Елена. – А вот серая кошка почти не сидела на месте, так что пришлось потрудиться, чтобы сделать красивый кадр.

Подписчики работу Елены оценили по достоинству:

- О Боже! Какая красота! – восхищаются они работой сибирячки.

ИСТОЧНИК KP.RU