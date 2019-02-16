«Толстопузый ангел-хранитель»: красивая фотосессия сибирячек с их кошками умиляет соцсети
Новосибирский фотограф Елена Прихожай очень любит кошек, и не раз писала об этом в своем «Инстаграме»:
- Моя кошка ангел-хранитель, я точно знаю. Толстопузый ангел-хранитель с глазами дракона, - поделилась Елена со своими подписчиками. – И мне, как фотографу, очень интересна тема хозяек и их кошек.
Поучаствовать в съемках девушки решили две сибирячки: кошки у них оказались с абсолютно разным характером.
Серая кошка почти не сидела на руках, и сделать красивый кадр было непросто. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
- Рыжая кошка была более спокойной: вместе с ее хозяйкой нам удалось воссоздать красивый образ эпохи Возрождения, этакой итальянской женщина в блузе с открытыми плечами и декольте, - с улыбкой вспоминает Елена. – А вот серая кошка почти не сидела на месте, так что пришлось потрудиться, чтобы сделать красивый кадр.
Подписчики работу Елены оценили по достоинству:
- О Боже! Какая красота! – восхищаются они работой сибирячки.
ИСТОЧНИК KP.RU