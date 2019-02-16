Третий не лишний: молодожены устроили фотосессию с огромной собакой

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-16T15:15:39+03:00

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Жительница Новосибирска Ольга поделилась своими свадебными снимками. На них кроме очаровательной невесты и жениха есть еще один харизматичный персонаж — огромный пес породы ньюфаундленд. Пары выбирают разный антураж для праздничной съемки, в этом случае необычной деталью, стал пес. Правда, небольшой деталью его назвать сложно, скорее он центр притяжения каждого кадра. Еще бы ведь в этой «модели» 75 килограммов живого веса.

— Песика зовут Ефрем, это мой собственный питомец, поэтому больших раздумий о его участии в фотосессии не возникало. Мы не раз проводили фото сессии с ним — в основном благотворительные с детками. Ведет он себя хорошо, когда идет фотосессия — спокойный и дружелюбный, очень любит играть с собаками, — рассказывает девушка.

Родился Ефрем 14 февраля, в один из романтичных дней года, поэтому участвовать в такой съемке, можно сказать, ему было предначертано судьбой.

Ефрем с удовольствием позирует на камеру, он в этом деле не новичок. Фото: www.instagram.com/efrem_newf/

Эта фотосессия точно отличается от миллиона других. Фото: www.instagram.com/efrem_newf/

ИСТОЧНИК KP.RU