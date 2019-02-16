Куртки выдавали 40 минут: в Новосибирске эвакуировали торговый центр из-за сообщения о бомбе
Сегодня в Новосибирске эвакуировали посетителей торгового центра «Аура» из-за сообщения о заложенной бомбе. Как сообщают в администрации ТРЦ, письмо было получено по электронной почте от анонимного адресанта.
— Рассылка данного письма является массовой и предназначается для широкого круга девелоперских и управляющих компаний, — сообщили в «Ауре», однако, отказались сообщить о том, какие еще новосибирские компании получили сообщение.
При этом, как сообщают очевидцы в соцсетях, не все посетители торгового центра вели себя цивилизованно:
— Я только вышла из «Ауры», 40 минут выдавали куртки. Несколько мужчин полезли в драку за куртками их скрутили. Устроили такой ажиотаж в гардеробной, отвратительно, — сообщают комментаторы паблика «АСТ-54».
В настоящее время в торговом центре работают оперативные службы. После окончания проверки, «Аура» возобновит работу в штатном режиме.
В Новосибирске эвакуируют посетителей ТРЦ "Аура".
ИСТОЧНИК KP.RU