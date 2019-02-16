2019-02-16T12:22:29+03:00
Общество

«Зеленый кабинет»: в мэрии Новосибирска хотят создать комитет по экологии

Новое подразделение должно появиться в структуре департамента энергетики и ЖКХ. Депутаты горсовета обсудят создание комитета в марте
Екатерина КОМЯКОВА
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Вопрос о создании комитета по экологии депутаты горсовета обсудят на мартовской сессии.Вопрос о создании комитета по экологии депутаты горсовета обсудят на мартовской сессии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новое подразделение должно появиться в структуре департамента энергетики и ЖКХ. Депутаты горсовета обсудят создание комитета в марте.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил создать комитет по экологии, сообщает официальный сайт мэрии. По задумке, новое подразделение должно появиться в структуре департамента энергетики и ЖКХ.

По мнению главы города, в последнее время в Новосибирске вопросам экологии уделяется первостепенное значение. Так, после научных исследований загрязненности воздуха было решено отказаться от песко-соляной смеси с мелкой фракцией песка. За пять лет семь котельных были переведены с угля, в городе высажены более 50-ти тысяч новых деревьев и кустарников.

- Мы говорим о создании комфортной среды для проживания новосибирцев, и вопросы экологии в этом ключе выходят на первый план, — считает Анатолий Локоть. — Наша задача — вести работу в этом направлении системно. Чтобы усилить контроль за экологическим состоянием в Новосибирске, мной было принято решение о создании специального подразделения в рамках департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

По словам мэра, новый комитет в том числе должен заняться комплексным мониторингом состояния окружающей среды и привлекать к этим вопросам специалистов. Вопрос о создании комитета по экологии депутаты горсовета обсудят на мартовской сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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