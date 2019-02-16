Это видео заставит вас плакать: зоозащитники вернули пса хозяйке после долгой разлуки

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-16T12:37:50+03:00

Радости собаки не было предела. Жорик расцеловал свою хозяйку и других домочадцев, а затем пошел проверять квартиру. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня была поставлена точка в споре между пенсионеркой, потерявшей собаку, и Анной Стародуб, зоозащитницей, которая не хотела животное возвращать. Жорика вернули его законной хозяйке. Радости пса не было предела, что хорошо видно на съемке с мобильного телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692247" frameborder="0"></iframe> Жорика вернули домой: трогательная реакция пенсионерки на пса, которого она потеряла.

Волонтеры отдали пенсионерке и паспорт Жорика, а также попросили выгуливать его теперь только на поводке. От материальной благодарности они отказались.

— Нужно кормить его хорошим кормом, — сказала песионерке Анна Стародуб, руководитель благотворительно фонда «Варежка». — Нужно дать ему еще и вот эти таблетки. Не будем больше обсуждать, что без поводка вы его больше не выгуливаете?

Волонтеры отдали пенсионерке и паспорт Жорика, а также попросили выгуливать его теперь только на поводке.Фото: Даба ДАБАЕВ

Напомним, собака убежала от пенсионерки во время прогулки. Пенсионерка выгуливала любимца не на поводке. Пса нашла Анна Стародуб, известная в Новосибирске зоозащитница. Она отказалась возвращать Жорика пенсионерке и отдала новым хозяевам. Анна Староду заявила, что собаке в новом доме будет лучше. Пенсионерка обратилась в полицию. Пока шел спор, Жорика успели кастрировать, привить и поставить микрочип в правую лопатку. Попав в свою родную квартиру, пес сразу же деловито все обнюхал и примостился на свое любимое место на подоконнике.

ИСТОЧНИК KP.RU