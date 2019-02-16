2019-02-16T11:58:19+03:00
Общество

С лыжами в автобус: в Новосибирске организуют бесплатный транспорт для участников ежегодной гонки

Массовый спортивный праздник пройдет в воскресенье, 17 февраля, на лыжных базах им. Владимира Пелеганчука и Алика Тульского на ул. Ионосферной, 3 в новосибирском Академгородке. До базы участников забега доставит бесплатный общественный транспорт
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцам предлагают добраться до "Лыжни России" бесплатным общественным транспортом.Новосибирцам предлагают добраться до "Лыжни России" бесплатным общественным транспортом.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, в воскресенье, 17 февраля, с 7:00 до 16:00 будет ограничена стоянка автомобилей на площадках на ул. Ионосферной, 3 и 2. Организаторы предлагают участникам праздника добраться до лыжных баз на бесплатном общественном транспорте. Это электропоезда:

— № 6614 «Черепаново» — «Сеятель», отправление со станции «Черепаново» в 7.39, со станции «Искитим» 8.49, со станции «Бердск» 9.15, прибытие на станцию «Сеятель» в 9.31;

— № 6611 «Новосибирск-Главный — Черепаново», отправление со станции «Новосибирск-Главный» в 9.58, прибытие на станцию «Сеятель» в 10.42.

Далее — автобусом, который отправится от большой афиши «Лыжня России — 2019» в 11.00.

После лыжных забегов этот же автобус доставит участников гонки обратно до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы в 15.00.

В обратном направлении доехать можно будет на электропоездах:

— № 6619 «Сеятель» — «Черепаново», отправление со станции «Сеятель» в 15.43, прибытие на станцию «Бердск» в 15.59, на станцию «Искитим» в 16.24, на станцию «Черепаново» в 17.35.

— № 6612 «Черепаново — Новосибирск-Главный», отправление со станции «Сеятель» в 15.48, прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 16.33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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