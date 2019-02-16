2019-02-16T10:30:24+03:00
Общество

Тантрический секрет: Олимпийский чемпион рассказал, почему фигуристы поздно стареют

Максим Маринин полушутя поведал о том, почему умудряется в 41 год выглядеть, как 13 лет назад
Екатерина КОМЯКОВА
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Максим Маринин рассказал, почему все фигуристы хорошо выглядят.Максим Маринин рассказал, почему все фигуристы хорошо выглядят.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Накануне Олимпийский чемпион Максим Маринин побывал в Новосибирске вместе с шоу Ильи Авербуха. Сибиряки обратили внимание на прекрасный внешний вид спортсмена, многим показалось, что со времен Олимпиады в Турине Максим внешне не очень-то изменился. К слову сказать, сейчас фигуристу 41 год, а в марте стукнет 42. Максиму задали вопрос, как, по его мнению, влияет катание на общее самочувствие спортсмена.

— Дозы эндорфинов вырабатываются от физической активности, особенно когда на улице. Клетки насыщаются кислородом.

— Вы чувствуете омоложение? — уточнили журналисты у фигуриста.

— Конечно. Почему? Открою секрет: есть две вещи. Первая тантрическая: фигуристы все катаются против часовой стрелки, против движения времени. Вторая вещь… Вы, когда покупаете продукты, куда их кладете? В холодильник. А мы всю жизнь как в холодильнике. Меня мама, когда-то отдала, в фигурное катание, чтобы я не болел, ни чихал, так и есть — не болею.

Кажется, что спортсмен шутит. Но довольно вспомнить лица других бывших чемпионов, к примеру, Романа Костомарова, которому сейчас 42 года, или Татьяну Навку, ей уже 44, чтобы понять — доля правды в словах Маринина есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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