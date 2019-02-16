2019-02-16T08:48:16+03:00
Общество

Вместе на век: молодые люди приковали себя наручниками и не смогли их снять

Влюбленным новосибирцам пришлось вызывать спасателей
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске молодые люди решили приковать себя наручниками к лестнице и не смогли отстегнуться.В Новосибирске молодые люди решили приковать себя наручниками к лестнице и не смогли отстегнуться.Фото: Архив КП
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Может быть так, с небольшим опозданием, молодые новосибирцы решили отметить День Святого Валентина. Парень 24 лет и 18-летняя девушка приковали себя наручниками к перилам лестницы в одном из домов на улице Бориса Богаткова. Это была всего лишь шутка, но закончилось все не очень романтично — пришлось вызывать спасателей. Ведь расстегнуть замок молодые люди самостоятельно не смогли.

— По указанному адресу в Октябрьский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили в подъезде дома молодого человека и девушку, прикованных наручниками к перилам, — рассказывают о своей работе сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Вызволять пару из оков пришлось с помощью слесарных инструментов. Добавим, что ЧП случилось сегодня ранним утром в 4.53. Снять наручники удалось только в 5.50.

Справка КП

Если вы попали в сложную ситуацию или стали свидетелем таковой, за помощью в Новосибирске можно обратиться по телефонам 112, 051 и 231-06-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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