Вместе на век: молодые люди приковали себя наручниками и не смогли их снять
Может быть так, с небольшим опозданием, молодые новосибирцы решили отметить День Святого Валентина. Парень 24 лет и 18-летняя девушка приковали себя наручниками к перилам лестницы в одном из домов на улице Бориса Богаткова. Это была всего лишь шутка, но закончилось все не очень романтично — пришлось вызывать спасателей. Ведь расстегнуть замок молодые люди самостоятельно не смогли.
— По указанному адресу в Октябрьский район города выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили в подъезде дома молодого человека и девушку, прикованных наручниками к перилам, — рассказывают о своей работе сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Вызволять пару из оков пришлось с помощью слесарных инструментов. Добавим, что ЧП случилось сегодня ранним утром в 4.53. Снять наручники удалось только в 5.50.
Справка КП
Если вы попали в сложную ситуацию или стали свидетелем таковой, за помощью в Новосибирске можно обратиться по телефонам 112, 051 и 231-06-49.
ИСТОЧНИК KP.RU