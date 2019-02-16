2019-02-16T06:07:52+03:00
Происшествия

Не справился с управлением: в Новосибирске автомобилист врезался в столб и погиб

Мужчина скончался до приезда скорой помощи
Екатерина КОМЯКОВА
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Водитель машины скончался, пассажир госпитализирован.Водитель машины скончался, пассажир госпитализирован.
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ДТП случилось накануне в Советском районе Новосибирска. Машина марки «Хонда» двигалась по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовски в сторону Звездной. Внезапно мужчина за рулем потерял управление, налетел на разделительный отбойник, после чего автомобиль улетел в столб.

— В результате дорожной аварии мужчина, находившийся за рулем иномарки, погиб на месте. Его пассажир госпитализирован в больницу, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

В группе «Служба эвакуации АСТ-54», ссылаясь на очевидцев аварии, добавляют: водителя зажало в автомобиле, он скончался до приезда бригады реаниматологов. Пассажир из «Хонды» после аварии находился рядом с машины со следами крови на голове. Авария стала причиной большой вечерней пробки в сторону Академгородка.

Из-за надвигающегося потепления спасатели просят автомобилистов быть прделено внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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