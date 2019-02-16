Погода в Новосибирске на день: 16 февраля свежо и пасмурно

СЕГОДНЯ 05:31 2019-02-16T05:31:17+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 16 февраля

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 16 февраля многие сибиряки почувствуют запах весны, так как температура существенно повысится, до -4-6 градусов. При этом сохранится юго-западный ветер, он дует со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метро в секунду. В первой половине дня столбик термометра держится на уровне -8-10 градусов, к обеду потеплеет и ночью сохранится дневной температурный фон. Подробнее о метеоусловиях в Новосибирске на 16 февраля рассказывают в Западно-Сибирском гидрометцентре:

— Переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

При этом по области температура находится в диапазоне от -4 до -9 градусов. В районах также ожидается переменная облачность, по западу местами снег, в отдельных районах метели, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU