Погода в Новосибирске на день: 16 февраля свежо и пасмурно
Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 16 февраля многие сибиряки почувствуют запах весны, так как температура существенно повысится, до -4-6 градусов. При этом сохранится юго-западный ветер, он дует со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метро в секунду. В первой половине дня столбик термометра держится на уровне -8-10 градусов, к обеду потеплеет и ночью сохранится дневной температурный фон. Подробнее о метеоусловиях в Новосибирске на 16 февраля рассказывают в Западно-Сибирском гидрометцентре:
— Переменная облачность, ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
При этом по области температура находится в диапазоне от -4 до -9 градусов. В районах также ожидается переменная облачность, по западу местами снег, в отдельных районах метели, ночью и утром местами изморозь, на дорогах гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU