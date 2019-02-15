2019-02-15T19:42:26+03:00
Дом. Семья

Художники отдадут картины, чтобы поддержать животных

В Новосибирске состоится благотворительный аукцион «Весенний вернисаж»
Виктория МИНАЕВА
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Одна из картин, которая будет на аукционе. Фото: https://vk.com/vernisag2019Одна из картин, которая будет на аукционе. Фото: https://vk.com/vernisag2019
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Для тех, кто любит животных и тех, кому близка благотворительность 16 февраля состоится аукцион в поддержку бездомных кошек и собак. Его проводит Первый городской приют в молодежном центре «Звездный» на Кошурникова, 20.

— 16 февраля с 12.00 до 17.00 вы можете приобрести картины художников и учащихся школ изобразительных искусств, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Декова, волонтер приюта. — Начало самого аукциона состоится в 14.00. А уже в 15.00 будет розыгрыш призов, разыграем подарочный сертификат, картины и различные сувениры ручной работы. Также будет работать весенняя фотозона с очаровательными питомцами нашего приюта.

Художники отдадут картины, чтобы поддержать животных. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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В приюте сейчас находятся сотни животных, все они надеются обрести дом.

— У нас живет более 260 собак и 130 кошек, — говорит Ольга. — Помните, что приюту важна ваша помощь, весь день мы будем принимать сухие корма, овсяные хлопья, старое чистое постельное белье, ковры, разные хозпринадлежности и дрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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