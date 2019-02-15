Художники отдадут картины, чтобы поддержать животных
Для тех, кто любит животных и тех, кому близка благотворительность 16 февраля состоится аукцион в поддержку бездомных кошек и собак. Его проводит Первый городской приют в молодежном центре «Звездный» на Кошурникова, 20.
— 16 февраля с 12.00 до 17.00 вы можете приобрести картины художников и учащихся школ изобразительных искусств, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Декова, волонтер приюта. — Начало самого аукциона состоится в 14.00. А уже в 15.00 будет розыгрыш призов, разыграем подарочный сертификат, картины и различные сувениры ручной работы. Также будет работать весенняя фотозона с очаровательными питомцами нашего приюта.
Художники отдадут картины, чтобы поддержать животных. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
В приюте сейчас находятся сотни животных, все они надеются обрести дом.
— У нас живет более 260 собак и 130 кошек, — говорит Ольга. — Помните, что приюту важна ваша помощь, весь день мы будем принимать сухие корма, овсяные хлопья, старое чистое постельное белье, ковры, разные хозпринадлежности и дрова.
ИСТОЧНИК KP.RU