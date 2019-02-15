В снегу и кружевах: сибирячка устроила откровенную зимнюю фотосессию

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-15T18:02:11+03:00

Этот кадр снимали, когда на улице было минус 7 градусов. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

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Новосибирский фотограф Елена Прихожай любит подразнить своих подписчиков в «Инстаграме» откровенными снимками. А на днях сибирячка выложила кадр из свежей зимней фотосессии: на нем девушка в черном кружевном боди позирует на фоне снега.

— Снимали мы, когда на улице было минус 7 градусов, так что моя модель не успела замерзнуть. Боди для съемки шила я сама, и оно очень эффектно смотрелось на фоне искрящегося снега, — рассказывает Елена. — Фотографировали мы все очень быстро, уложились примерно за 15 минут.

Как только девушка вышла из кадра, ее ждали дубленка, теплый плед и горячий чай. Поэтому после зимних съемок с простудой она не слегла.

Подписчики старания сибирячек оценили:

— Неотразимо, — пишут одни.

— Ой, заморозила, - все же немного переживают за девушку в кадре другие.

ИСТОЧНИК KP.RU